Gros coup dur pour le Wydad (PHOTO)

Achraf Dari est sorti hier sur blessure lors du match qui a opposé hier son club, le Wydad de Casablanca, au Raja de Casablanca pour le compte de la 10ème journée de la Botola.

Selon une source de Riyada Le Site info, la blessure du jeune défenseur est compliquée et pourrait l’éloigner pendant plusieurs mois des terrains. Et d’ajouter que Achraf Dari a été transférée en urgence à une clinique à Casablanca pour subir les examens nécessaires et évaluer sa blessure jugée grave.

La même source a précisé que le joueur pourrait souffrir d’une rupture des ligaments et devrait, dans ce cas-là, subir une intervention chirurgicale.

Achraf Dari s’ajoute ainsi à la liste des joueurs blessés comme Michael Babatunde, Cheikh Comara ou encore Salaheddine Saidi, au grand dam des supporters.

Rappelons que le Raja a remporté le 127è derby casablancais en venant à bout du Wydad (1-0). La rencontre a eu lieu dimanche après-midi sur la pelouse du complexe sportif Mohammed V à Casablanca.

Alors que le match se dirigeait vers un nul, la victoire des Verts a été arrachée à neuf minutes de la fin grâce à un but de l’attaquant rajaoui Hamid Ahadad (81è) qui offre aux siens les trois points de la victoire face à son éternel rival. Au terme de la rencontre, le Raja se hisse à la quatrième place du classement avec un total de 17 points tandis que le Wydad, qui aurait pu reprendre les commandes du championnat, stagne à la deuxième position (19 pts), à un point du leader, la Renaissance de Berkane (20 pts).

N.M.