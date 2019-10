Gros coup dur pour le Wydad et le Raja

C’est officiel. Le complexe Mohammed VI de Casablanca va fermer ses portes en octobre pour subir des travaux de réaménagement. Ces travaux concernent essentiellement la pelouse et certaines installations endommagées.

Une source de Le Site info Riyada a indiqué que «Donor» se (re)fera une beauté, précisant que le stade sera indisponible pendant deux ou trois mois, au grand dam du Wydad et du Raja. Les deux clubs casablancais seront donc obligés de se trouver de nouveaux terrains pour disputer leurs matchs, d’autant plus qu’ils jouent sur trois fronts : la Ligue des Champions, la Coupe Mohammed VI et la Botola.

S.L.