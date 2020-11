Griezmann brise le silence sur ses rapports avec Messi

Après plusieurs semaines de polémiques, l’attaquant du FC Barcelone, Antoine Griezmann, s’est finalement exprimé sur ses rapports avec Lionel Messi. La relation entre les deux joueurs a longtemps fait l’objet de plusieurs rumeurs, mais des déclarations de proches de Griezmann avait fini par mettre le feu aux poudres au sein du club.

L’ancien conseiller de Griezmann, Eric Olhats, puis son oncle, Emmanuel Lopes, ont tenu des propos virulents contre Messi, l’accusant d’être à l’origine du manque d’intégration du Français au sein du club. Les épisodes du feuilleton se sont ensuite enchaînés. En réponse, Messi a déclaré à la presse en avoir marre d’être tenu responsable pour tous les problèmes du club. Ensuite, des supporters ont pris à partie Griezmann à la sortie des entraînements. Le lendemain, Eric Olhats est revenu sur ses propos, affirmant qu’ils ont été mal interprétés.

Cette fois-ci, c’est Griezmann lui-même qui est sorti de son silence, afin de mettre les points sur les i. « Je ne voulais pas parler, sauf sur le terrain. Mais je crois que c’est le moment de tirer les choses au clair. Ça fait longtemps que je supporte des choses, des commentaires. Ca suffit », a-t-il déclaré lors d’un entretien avec la chaîne Movistar. Et d’ajouter « Je n’ai plus de contact avec Eric Olhats depuis mon mariage (en 2017). Il n’est pas venu à la cérémonie, ça m’a beaucoup énervé. Il n’est pas mon représentant et je n’ai pas de relation avec lui… En plus, mon oncle, ne connaît rien au foot… J’ai dit à Léo que je n’avais rien à voir avec eux. Ça fait trois ans que je ne parle pas avec Olhats et je n’ai même pas le numéro de mon oncle ».

Sur ses relations avec Messi, Griezmann a poursuivi : « J’ai parlé avec Léo quand je venais d’arriver et il m’a dit qu’il était déçu quand j’avais refusé de venir la première fois au Barça. Mais il m’a expliqué qu’il était content de me voir à Barcelone, m’assurant qu’il est avec moi jusqu’à la mort… Et c’est ce que je ressens tous les jours ».

