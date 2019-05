Griezmann au Barça ? Simeone répond

Le coach de l’Atlético Madrid, Diego Simeone, a dévoilé la prochaine destination de l’international Français des Colchoneros, Antoine Griezmann. Le technicien argentin a confié, ce vendredi en conférence de presse, qu’il sera très difficile de remplacer Grizou après que l’attaquant ait annoncé son intention de quitter l’Atletico.

“Les joueurs vont tout le temps chercher des clubs plus importants, comme le Bayern Munich pour Lucas, ou le FC Barcelone pour Griezmann, et ce sont de meilleures équipes que nous”.

Le champion du monde 2018 a annoncé publiquement mardi qu’il souhaitait relever un nouveau défi après cinq années passées à Atletico, où il avait remporté l’Europa Ligue et la Super Coupe de l’UEFA. Le départ du joueur de 28 ans sera un coup dur pour le club, qui a déjà perdu Lucas Hernandez recruté par le Bayern Munich, et doit chercher des renforts pour la saison prochaine.

Interrogé sur l’identité de l’attaquant qui pourrait remplacer Griezmann, Simeone, souriant, a déclaré: “Quelqu’un qui joue très bien dans les trois quarts du terrain, marque 20 buts par an et qui est bon marché. C’est très difficile.”

Et d’ajouter: “Tout d’abord, je lui suis reconnaissant en tant que footballeur, au joueur que nous avons depuis cinq ans et à ce qu’il nous a donné. Nous ne pouvons pas juger sa décision, il est entré dans un sens et fait maintenant un pas en avant vers un autre objectif et nous l’avons aidé à grandir durant cette période”.

Griezmann a informé l’Atletico de sa décision lors d’une réunion avec Simeone, le directeur exécutif Miguel Angel Gil Marin et le directeur sportif Andrea Berta. Après avoir marqué 129 buts en 256 matches pour Atletico, le Français devrait faire sa dernière apparition à Levante, samedi.

Kabiro Bhyer