Grande annonce concernant l’avenir d’Achraf Hakimi (PHOTO)

Alejandro Camaño, l’agent d’Achraf Hakimi, a tranché concernant l’avenir de l’international marocain au PSG.

Invité par l’émission uruguayenne «Como te va ?», l’agent a annoncé : «Hakimi est un joueur du PSG et il est heureux d’y être. Il est encore jeune et souhaite évoluer et grandir dans ce club. Nous avons 4 années de contrat devant nous».

Camaño met ainsi fin à des mois de spéculations au sujet de l’avenir du défenseur marocain. Plusieurs rumeurs avaient, en effet, circulé selon lesquelles Hakimi ne serait pas à l’aise au PSG et devrait quitter le club parisien lors du prochain mercato.

Notons que Hakimi a disputé 36 matchs, toutes compétitions confondues, avec le PSG cette saison, marquant 4 buts et livrant 3 passes décisives.

H.M.

"Hakimi es jugador del PSG, él está feliz, tenemos 4 años por delante de contrato, es joven y quiere seguir creciendo allí.” Alejandro Camaño, representante de Hakimi, futbolista de #PSG pic.twitter.com/4F07HwMPmY — ¿Cómo te va? (@Comotevaok) May 3, 2022