Grand Prix Hassan II : Musetti quitte la compétition (VIDEO)

Le tennisman français, Alexandre Muller a réalisé, vendredi à Marrakech, un grand exploit en réussissant à éliminer aux quarts de finale de la 37è édition du Grand Prix Hassan II de tennis, l’italien Lorenzo Musseti (21è mondial) et tête de série n°1.

Ainsi, Muller a pu décrocher son ticket pour les demi-finales de cette Compétition organisée jusqu’au 9 avril, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en s’imposant face à Musetti, l’un des candidats pour remporter ce tournoi mondial, par deux Sets à un : 6-3, 1-6 et 6-4.

Grâce à cette victoire, Muller devra affronter en demi- finale de cette compétition de grande envergure, le Russe, Pavel Kotov qui a battu l’Australien, Christopher O’Connell par deux Sets à un : 6-3, 6-7 et 7-6.

Parallèlement, le Britannique (29 mondialement) et tête de série n°2, Daniel Evans s’est imposé aux quarts de finale devant l’Italien, Andrea Vavassori par deux Sets à zéro : 6-3 et 7-5.

Evans devra affronter en demi-finale, l’Espagnol, Roberto Carballes Baena qui a battu le Néerlandais, Tallon Griekspoor, par deux manches à une : 6-3, 2-6 et 6-2.

Chez les Duos, Les Autrichiens, Alexander Erler/ Lucas Miedler ont réussi à imposer leur style de jeu, en remportant le match qui les a opposé au Duo composé de l’Américain, Maxime Cressy et du Français, Albano Oliveti par deux sets à zéro : 6-2 et 7-6.

Les compétitions de la 37è édition du Grand Prix Hassan II de Tennis, épreuve du circuit ATP Tour 250, connaissent la participation de joueurs de classe mondiale, notamment l'Italien Lorenzo Musetti, le Britannique Daniel Evans (29), le Belge David Goffin (40), tenant du titre, et le Français Benjamin Bonzi (45).

Organisé par la Fédération Royale Marocaine de Tennis et le Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA), le Grand Prix Hassan II de Tennis, demeure le seul tournoi de ce niveau sur le Continent africain, qui connaît la participation de joueurs de classe mondiale, notamment l’Italien Lorenzo Musetti, classé 21e mondial, le Britannique Daniel Evans (29), le Belge David Goffin (40), tenant du titre, et le Français Benjamin Bonzi (45).

Voici par ailleurs les résultats des compétitions « Simples » et « Duos » au titre de la journée du vendredi :

-Simples :

– Alexandre Muller (France) bat Lorenzo Musetti (Italie) par deux Sets à un : 6-3, 1-6 et 6-4

– Daniel Evans (GBR) s’impose face à Andrea Vavassori (Italie) par deux Sets à zéro : 6-3 et 7-5

– Roberto Carballes Baena (Espagne) bat Tallon Griekspoor (Pays Bas) par deux Sets à un : 6-3, 2-6 et 6-2

– Pavel Kotov (Russie) bat Christopher O’Connell (Australie) par deux Sets à un : 6-3, 6-7 et 7-6.

Doubles :

– Les Autrichiens Alexander Erler/ Lucas Miedler dominent l’Américain, Maxime Cressy et le Français, Albano Oliveti par deux sets à zéro : 6-2 et 7-6.

– L’Italien, Andrea Vavassori et le Brésilien, Marcelo Demoliner battent Sander Arends (Pays Bas) et Aisam Ul-Haq Qureshi (Pakistan) par deux Sets à zéro : 7-6 et 6-3.