Grand Prix Hassan II: le duo marocain Benchetrit / Moundir éliminé en quarts

Par LeSiteinfo avec MAP

Le duo marocain composé de Elliot Benchetrit et Adam Moundir a été éliminé, jeudi à Marrakech, en quarts de finale de la 37è édition du Grand Prix Hassan II de Tennis, un événement sportif de grande envergure placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le duo Benchetrit/ Moundir s’est incliné en deux sets (6-4 et 6-3) face au duo composé de l’Américain Maxime Cressi et du Français Albano Olivetti.

En simples, l’Italien Lorenzo Musetti, 21e mondial et tête de série N°1, s’est facilement qualifié pour les quarts de finale, après avoir dominé le Français Hugo Gaston, en deux sets (6-2 et 6-3).

Pour sa part, le Britannique Daniel Evans, 26e mondial et tête de série N°2, s’est imposé face à l’Australien Alexei Popyrin, en deux sets (6-1 et 6-3), et a validé son ticket pour les quarts de finale de la 37é édition du Grand Prix Hassan II, qui se poursuivra jusqu’au 9 avril courant dans la Cité ocre.

Les compétitions de la 37è édition du Grand Prix Hassan II de Tennis, épreuve du circuit ATP Tour 250, connaissent la participation de joueurs de classe mondiale, notamment l’Italien Lorenzo Musetti, classé 21e mondial, le Britannique Daniel Evans (29), le Belge David Goffin (40), tenant du titre, et le Français Benjamin Bonzi (45).

Voici par ailleurs les résultats complets de cette journée :

Simples :

– Tallon Griekspoor (Pays-Bas) bat Elias Ymer (Suède) : 1-6, 6-3 et 6-4.

– Christopher O’Connell (Australie) bat Botic van de Zandschulp : 6-7, 6-4 et 6-0.

– Andrea Vavassori (Italie) bat Jaume Munar (Espagne) : 6-7, 7-6 et 6-4.

– Daniel Evans (GBR) bat Alexei Popyrin (Australie) : 6-1 et 6-3.

– Roberto Carballes Baena (Espagne) bat Dimitar Kuzmanov (Bulgarie) : forfait.

– Lorenzo Musetti (Italie) bat Hugo Gaston (France) : 6-2et 6-3.

– Pavel Kotov (Russie) bat Benjamin Bonzi (France) : 6-0 et 7-6.

– Alexandre Muller (France) bat Francesco Passaro (Italie) : 6-4 et 6-4.

Doubles :

– Maxime Cressi (USA)/ Albano Olivetti (France) battent Elliot Benchetrit / Adam Moundir (Maroc) : 6-4 et 6-3.

– Sriram Balaji /Jeevan Nedunchezhiyan (Inde) battent Botic van de Zandschulp/ Tallon Griekspoor (Pays-Bas) : 7-6, 4-6 et 10-8.

– Alexander Erler/ Lucas Miedler (Autriche) battent Adam Pavlásek/ Roman Jebavý (République Tchèque) : 4-6, 6-1 et 13-11.

– Marcelo Demoliner (Brésil) /Andrea Vavassori (Italie) battent Jérémy Chardy / Fabrice Martin (France): 6-4, 5-7 et 11-9.

S.L.