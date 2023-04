Grand Prix Hassan II: la mise au point d’Arazi

À quelques jours du terme du Grand Prix Hassan II qui se déroule actuellement au Royal Tennis Club de Marrakech, Hicham Arazi, directeur du tournoi, a accepté de revenir pour le Site Info sur la polémique qui a légèrement entaché le déroulement de la compétition cette semaine.

Mercredi dernier, la pluie s’est abattue sur la ville de Marrakech forçant ainsi l’interruption des différents matchs en cours et le report des matchs restants. Les organisateurs ont ainsi été contraints à suspendre temporairement les matchs. Certaines pages ont souligné que quelques joueurs ont refusé de reprendre le jeu sur les courts en raison du « mauvais état » de ces derniers et du « manque de terre battue ».

Contacté par le Site info Hicham Arazi a démenti ces rumeurs. Le vainqueur du trophée Hassan II en 1999 nous indique qu’aucun joueur n’a refusé de jouer où de reprendre la compétition.

« Nous étions obligés de reporter des matchs à cause de la pluie qui est tombée la nuit. J’étais étonné de lire ces infos sur les réseaux sociaux. Le tournoi se déroule bien et les joueurs, dont Daniel Evans, sont satisfaits de la qualité des terrains. D’ailleurs, lui-même est qualifié pour les demis », souligne Arazi.

Le « magicien des courts » dit ne pas comprendre toute cette polémique créée autour de cette histoire : « Dans tous les tournois du monde, les matchs sont reportés à cause de la pluie, cela arrive également à Wimbledon et à Roland Garros. La pluie est tombée très vite et très fort, il était donc trop tard pour bâcher rapidement les courts. Les joueurs ont juste attendu le bon moment pour jouer dans de bonnes conditions le lendemain », note Hicham Arazi.

Soulignons que le tournoi se poursuit normalement ce vendredi avec le retour du soleil. Le Grand prix Hassan II a perdu sa tête de série numéro 1, l’Italien Lorenzo Musetti après sa défaite en trois sets contre le Français Alexander Muller. À noter également l’élimination en trois sets du Néerlandais Tallon Griekspoor (tête de série numéro 4) contre l’Espagnol Carballes Baena.