Grand Prix Hassan II de Tennis : Musetti, Evans et Goffin en tête d’affiche

Par LeSiteinfo avec MAP

La 37e édition du Grand Prix Hassan II de Tennis, épreuve du circuit ATP Tour 250, se déroulera du 02 au 09 avril prochain au Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA).

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, ce tournoi, organisé par la Fédération Royale Marocaine de Tennis (FRMT) en coordination avec le Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA), verra la participation de tennismen de renom, dont 20 joueurs figurant au top 100 du Classement Mondial ATP.

« La 37e édition du Grand Prix Hassan II de Tennis, le seul tournoi de ce niveau sur le continent africain, connaitra la participation de joueurs de tennis de classe mondiale », a souligné le Vice-Président de la FRMT, Aziz Laaraf, lors d’une conférence de presse sur les derniers préparatifs de cette édition.

M. Laaraf a relevé que l’excellente organisation de cette manifestation internationale reflète la bonne image du tennis marocain et du sport en général au Royaume, ainsi que le rayonnement de la cité ocre au niveau international.

Pour sa part, le Secrétaire général de la FRMT et président du RTCMA, Aziz Tifnouti, a exprimé la fierté du RTCMA d’accueillir, pour la sixième fois consécutive, le plus grand tournoi messieurs d’Afrique regroupant plus de 21 pays et doté d’une prime consistante, faisant savoir que le RTCMA possède tous les atouts pour accueillir des manifestations de haut niveau, notamment une équipe de grande expérience et une infrastructure adéquate.

Et de souligner que grâce à la vision clairvoyante du Roi Mohammed VI, le Royaume est devenu l’une des nations appréciées par les instances sportives internationales, mettant en exergue les retombées importantes de cette manifestation pour la ville de Marrakech à tous les niveaux : sportif, culturel et touristique.

De son côté, le Directeur de la 37e édition du Grand Prix Hassan II de Tennis, Hicham Arazi, a mis en relief la qualité des joueurs participant à ce tournoi, notamment l’Italien Lorenzo Musetti, classé 21e mondial, le Britannique Daniel Evans (29), le Belge David Goffin (40), tenant du titre, et le Français Benjamin Bonzi (45).

M. Arazi a relevé que trois tennismen marocains ont décroché des wild card pour participer au tableau final, à savoir Elliot Benchetrit, Adam Moundir Et Younes Lalami Laaroussi, alors que Walid Ahouda et Reda Bennani participeront au tableau des qualifications.

Et d’ajouter que les duos marocains Elliot Benchetrit / Adam Moundir et Younes Lalami Laaroussi / Hamza El Amine participeront à ce tournoi qui a vu le jour en 1984 à Marrakech.