Grand Prix Hassan II de Tennis : l’Espagnol Carballés Baena vainqueur

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Espagnol Roberto Carballés Baena a remporté, dimanche à Marrakech, la 37è édition du Grand Prix Hassan II de tennis, un événement sportif de grande envergure placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le tennisman espagnol, classé 82e mondial, a mal entamé la finale en perdant le premier set face au Français Alexandre Müller, classé 126e mondial, mais il a dû sortir le grand jeu pour revenir lors d’un deuxième set très serré (7-6).

Au troisième set, Carballés Baena a profité de la fatigue de son adversaire pour assurer une victoire facile et s’imposer en deux sets à un (4-6,7-6 et 6-2), décrochant pour l’occasion son premier titre sur le circuit ATP.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de remise des prix, Carballés Baena s’est dit « très heureux » de remporter son premier titre ATP au Grand Prix Hassan II de Tennis, qui a connu un franc succès tant en termes d’organisation qu’en nombre de participation.

Exprimant ses remerciements au public marocain qui l’a toujours soutenu, le tennisman espagnol (30 ans), qui s’est hissé en finale après sa victoire face au Britannique Daniel Evans, 26e mondial et tête de série N°2, en deux sets à un (2-6, 6-4, 6-2), a promis de revenir à Marrakech pour participer à la prochaine édition du Grand Prix Hassan II de Tennis.

La cérémonie de remise des prix été rehaussée par la présence du Wali de la région de Marrakech-Safi, Gouverneur de la Préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, du président de la Fédération Royale Marocaine de Tennis (FRMT), Fayçal Laâraïchi, du directeur des Sports auprès du ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Abderrazak El Akari, du Secrétaire Général de la FRMT et Président du Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA), Aziz Tifnouti, du président du Conseil de la Commune urbaine Mechouar-Kasbah, Abderrahmane Ouafa, et du directeur de la 37e édition, Hicham Arazi, ainsi que des personnalités civiles et militaires.

La 37è édition du Grand Prix Hassan II de Tennis, épreuve du circuit ATP Tour 250, a connu la participation de joueurs de classe mondiale, notamment l’Italien Lorenzo Musetti, classé 21e mondial, le Britannique Daniel Evans (29), le Belge David Goffin (40), tenant du titre, et le Français Benjamin Bonzi (45).