Golf: Inès Laklalech sur les pas de Maha Haddioui

Après 5 tours de la finale des « Qualifying-School » du Ladies European Tour (LET), Inès Laklalech obtient sa carte d’accès avec une pleine catégorie grâce à une 15ème place ex-aequo et un score cumulé dans le Par. La joueuse amateur du pôle Haut Niveau de la Fédération Royale Marocaine de Golf rejoindra donc Maha Haddioui sur le Tour européen féminin lors de la saison 2022.

Après une première semaine de compétition seules 75 joueuses ont pu atteindre cette phase finale qualificative au LET qui s’est jouée, du 16 au 20 décembre, en alternance sur les parcours Sud et Nord du Real Golf La Manga Club à Murcie, Espagne.

Deux joueuses marocaines, Inès Laklalech et Lina Belmati de 24 ans, respectivement du Royal Golf Anfa Mohammedia et du Royal Golf Dar Es Salam, se trouvaient parmi les 128 qualifiées à cette finale qui s’est disputée en 5 tours avec un cut après 72 trous ne qualifiant que les 65 meilleures joueuses et ex-aequo.

Au bout du 5ème et dernier tour les 20 premières du classement, dont fait partie Inès, ont obtenu la « Full Category » pour le LET c’est à dire un accès complet aux compétitions du calendrier de ce circuit féminin.

A noter que Lina Belmati n’ayant pu franchir le cut obtient tout de même une catégorie partielle et accèdera à certains tournois du LET et l’ensemble de ceux du LET ACCES 2ème division européenne.

Désormais 3 joueuses marocaines fouleront les greens du Ladies European Tour.