Golden Boy 2018: Achraf Hakimi dans la liste !

Le trophée “Golden Boy” récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Tuttosport, journal italien, a dévoilé la liste des 100 joueurs nommés au “Golden Boy”, parmi lesquels figure l’international Marocain Achraf Hakimi qui évolue au poste d’arrière droit au prestigieux club espagnol Real Madrid.

Cette nomination intervient après la belle prestation d’Achraf Hakimi au Mondial Russe aux côtés des Lions de l’Atlas, ainsi que la bonne saison qu’il a réalisé avec son club.

Plusieurs joueurs de renommés affronteront le lion de l’Atlas pour ce titre, notamment l’attaquant du PSG Kylian Mbappé (Golden Boy 2017), Wayne Rooney, Cesc Fabregas, Isco, Paul Pogba et Lionel Messi.

D.K.

Tuttosport have named just under 100 nominees for the 2018 Golden Boy award.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Callum Hudson-Odoi

🇫🇷 Kylian Mbappé

🇳🇱 Matthijs de Ligt

🇹🇷 Abdülkadir Ömür

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Ben Woodburn

Many interesting names, yet very few deserve to win it. pic.twitter.com/HW94is9Vki

