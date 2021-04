Glory: voici la date du prochain combat de Badr Hari (PHOTOS)

L’organisation de kickboxing Glory a révélé la date du prochain combat de Badr Hari. Le « Golden Boy » va remonter sur le ring le 17 juillet prochain, pour affronter le le Polonais Arkadiusz Wrzosek, dans le cadre du Glory 78.

Le combattant Marocain espère remporter une victoire, qui lui permettra de pouvoir une fois de plus prétendre au titre, et mettre fin à une série de défaites. Le combattant polonais est de son côté 8e au classement du Glory, avec un palmarès de 13 victoires dont 9 par KO, et espère obtenir sa deuxième victoire au sein de l’organisation.

Sur son compte Instagram, Badr Hari a annoncé son combat en ces termes : « Avant de mettre des mots sur mon dernier combat, j’ai dû donner mon sang, ma sueur et mes larmes au gymnase. Un athlète qui veut gagner doit aussi savoir perdre parfois. C’est ça le sport. C’est ce qui rend la victoire douce. La plupart des légendes ont dû faire face à des pertes. Je pourrais le refuser mais je n’ai jamais refusé de réagir durant ma longue carrière.

J’ai accepté mes erreurs et j’ai cherché des solutions. J’ai refusé le verdict de ceux qui sont qui ont été si prompts à m’enterrer parce que je sais qui je suis. Il n’y a pas de place pour les doutes. J’ai réagi avec une préparation dure et différente. Tout est question d’esprit… Je vais revenir sur le trône et ce combat est un premier pas. La défaite n’est amère que pour ceux qui ne savent pas en tirer les leçons. Elle n’est amère que pour ceux qui ne sont pas assez humbles pour se poser deux questions : pourquoi ? Comment réagir pour corriger la situation. Plus de mots… Rendez-vous en juillet. »

M.F.