Glory : le prochain combat de Badr Hari reporté

Le prochain combat de Badr Hari, prévu en juillet prochain dans le cadre du Glory 78, a été reporté. Le combattant marocain devait y affronter le Polonais Arkadiusz Wrzosek.

Selon le site d’informations néerlandais AD, Badr Hari aurait subi une fracture au nez lors de son entraînement pour le combat. L’événement entier du Glory 78 a ainsi été reporté à septembre.

La soirée du Glory 78 a été reportée car le combat de Badr Hary contre le Polonais constitue la carte principale de l’événement. C’est le combat le plus attendu et sera sans doute le plus suivi, ajoute la source.

Le combat était initialement prévu pour le 17 juillet prochain. Il aura finalement lieu le 4 septembre prochain à Rotterdam.

M.F.