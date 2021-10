Glory Collision 3: ce qu’a dit Jamal Ben Saddik avant le combat

Le kickboxeur marocain Jamal Ben Saddik s’est déclaré fin prêt pour son combat contre le champion des poids lourds au Glory Kickboxing Rico Verhoeven.

Dans une déclaration au média américain Zenger, le Marocain a fait part de sa pleine détermination pour remporter le combat et rafler le titre. « Je suis actuellement à Amsterdam. Je vis à deux minutes du gymnase, je m’entraîne 3 ou 4 fois par jour et je me repose le samedi », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Je veux mettre Rico KO, mais je ne sais pas si je le ferai au premier round. Espérons-le pour le divertissement des spectateurs ».

Notons que le combat aura lieu le samedi 23 octobre à 22h.

M.F.