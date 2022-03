GLORY 80: les combats de Badr Hari et Jamal Ben Saddik annulés (VIDEO)

Le combat qui opposait le kick-boxeur marocain, Badr Hari, au Polonais Arkadieusz Wrzosek, dans le cadre de l’évènement GLORY 80, a mal tourné samedi soir à l’Ethias Arena d’Hasselt, en Belgique. Non pas sur le ring, mais en dehors, à cause d’une grosse bagarre entre supporters marocains et polonais venus encourager leur idole.

Les organisateurs ont donc décidé d’annuler les combats, alors que Badr Hari était en position délicate face au Polonais.

⚠️ Pour cause d’affrontements violents entre les supporters polonais et marocains, le combat est momentanément interrompu. La salle est actuellement à moitié vide. #GLORY80 pic.twitter.com/Mfwn5ZS2Gh — La Sueur (@LaSueur_off) March 19, 2022

Le Marocain avait l’occasion de prendre sa revanche contre Arkadiusz Wrzosek, suite à sa défaite par KO technique au deuxième round l’année dernière. Badr Hari voulait mettre fin à une malédiction de 5 défaites consécutives.

L’autre Marocain de la soirée, Jamal Ben Saddik, devait affronter Lévi Rigters. Ben Saddik avait également perdu contre le champion en titre Rico Verhoeven en novembre dernier. La rencontre a également été annulée.

Les combats seront-ils disputés à nouveau ?

S.L.