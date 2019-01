Gérone-Real Madrid: tous les buts du match (VIDEO)

Vainqueur 4-2 au Santiago-Bernabéu lors du match des quarts de finale aller de la Copa Del Rey face à Gérone de Yassine Bounou, le Real Madrid a récidivé en s’imposant (3-1) lors du match retour, disputé ce jeudi 31 janvier en Catalogne.

Karim Benzema, qui semble avoir retrouvé son rythme de croisière, a ouvert le score à la 27e minute de jeu avant de doubler la mise à la 43e. Pedro Loro a marqué l’unique but de Gérone à la 71e minute. Cinq minutes après, et plus précisément à la 76e, Marcos Lorente a enfoncé le clou. Score final (7-3). Les Madrilènes filent donc en demi-finale de la Copa Del Rey. Le tirage au sort des demies se tiendra demain vendredi.

