Futsal. Maroc-Brésil: les déclarations d’après-match

Voici les déclarations recueillies par la MAP à l’issue du match amical disputé à Brusque (sud du Brésil) entre les sélections du Maroc et du Brésil de futsal et qui s’est soldé par un nul (0-0) :

Hicham Dguigu, entraîneur de l’équipe nationale du Maroc :

Nous sommes venus justement pour jouer sous pression devant un public acquis à l’équipe adverse pour que les joueurs s’habituent à cette ambiance. Un honneur de jouer devant des champions du monde. Malheureusement les fautes arbitrales ont gêné les joueurs, ce qui nous a un peu dérangés.

Bien que l’équipe brésilienne soit l’une des plus redoutables avec des joueurs de renommée mondiale, nos joueurs ont déployé leurs capacités techniques, notamment en attaque. A ma connaissance aucune équipe n’a pu décrocher un point contre le Brésil sur son terrain, mais grâce aux efforts de tous nous avons pu le faire.

Le deuxième match (dimanche à Tubarao, 14H00 locale) sera encore plus difficile, vu le long voyage et les déplacements que nous devions effectuer ici au Brésil. Nous n’avons pu nous entraîner que deux fois par jour, alors que les Brésiliens ont effectué six séances. Nous sommes ici pour apprendre et j’espère que nous serons au même niveau que celui d’aujourd’hui.

Anas El Ayane, international marocain et joueur de Ribera Navarra FS en Espagne :

C’est un bon résultat contre le Brésil qui jouait devant son public. Nous avons un peu souffert en première mi-temps mais nous savions que ça n’allait pas être de tout repos. Ils voulaient plier le match dès le début mais nous avons tenu bon.

Je pense que nous avons été à la hauteur du match, notamment en deuxième période durant laquelle nous avons créé beaucoup d’occasions. Nous sommes ici pour apprendre et je pense que cette rencontre a été pleine de leçons.

Le prochain match de dimanche sera telle une finale pour nous.

Marquinhos Xavier, entraîneur de l’équipe nationale du Brésil :

C’était un grand match entre le Maroc et le Brésil, qui est en train de devenir un clasico mondial. Ils nous ont posés beaucoup de difficultés. Ces matchs sont de véritables opportunités pour évoluer, notamment face à des équipes bien compactes comme le Maroc.

Le Maroc développe un jeu plaisant et bien consistant. Je pense que le score de 0-0 ne reflète pas le déroulé du match au cours duquel les deux équipes ont créé beaucoup d’occasions, mais sans pour autant parvenir à les concrétiser.

Je pense que c’était un bon test qui montre que nous sommes sur la bonne voie.

Ferrao, international brésilien et joueur vedette de Barcelone :

Le match était très difficile. Nous avions déjà joué contre le Maroc : deux amicaux et un match en Coupe du monde qui étaient très difficiles aussi. Les matchs contre le Maroc se jouent sur des détails. La sélection marocaine a des qualités et ne cesse de progresser.

Nous en conversions, moi et mes coéquipiers, le Maroc est une équipe qui crée beaucoup de problèmes aux grandes équipes, pas seulement au Brésil.

Notre équipe a recommencé à se rassembler régulièrement et c’est bien, car cela permet d’améliorer nos automatismes et de gagner en cohésion, en vue des prochaines compétitions.

