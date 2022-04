Futsal: la presse argentine réagit à la prestation des Lions de l’Atlas (VIDEO)

Les médias argentins ont salué le niveau de l’équipe nationale marocaine de futsal, qui a joué deux rencontres amicales avec la sélection argentine, jeudi et vendredi, en préparation aux prochaines échéances.

Les Lions de l’Atlas se sont imposés face aux vice-champions du monde au premier match (4-3) avant de s’incliner lors du second (2-3), à la salle du complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat.

Le média algérien DEPORTV a salué les Lions de l’Atlas en publiant une vidéo du deuxième but du Maroc, lors du match de vendredi, signé Anas El Ayyan. « Anas El Ayyan utilise sa magie, et marque un but en face à face avec le gardien », a commenté le média.

Notons que l’équipe du Maroc a livré une excellente performance contre les champions du monde 2016. Pour rappel, les Lions de l’Atlas sont actuellement à la 13e place au niveau mondial, après avoir atteint les quarts de finale de la coupe du monde, avant de se faire éliminer par le Brésil, champion de l’édition.

M.F.

⚽️ TREMENDO GOL DE MARRUECOS 👏 Volcó toda la magia Anas El Ayyane, jugando al mano a mano y definiendo de manera brillante. Ahora, Argentina gana por uno de diferencia. 🇲🇦 2-3 🇦🇷#FUTSALenDEPORTV pic.twitter.com/oCMcVjbDUO — DEPORTV (@canaldeportv) April 8, 2022