Futsal: Brésil – Maroc : ce que l’on sait avant le deuxième choc

Les joueurs de la sélection marocaine de futsal sont déterminés « à réaliser un exploit », dimanche à Tubarão, dans l’état brésilien de Santa Catarina (sud), en deuxième match amical contre la Seleção.

Après une rude épreuve contre les Brésiliens au premier match (0-0) disputé vendredi à Brusque dans le même Etat, les nationaux sont animés de la volonté de vaincre pour la deuxième fois le leader du classement mondial, cinq fois champion du monde.

Dans des déclarations à la MAP en marge de la séance d’entrainement de samedi soir, les joueurs ont déclaré être déterminés à offrir un beau spectacle aux Marocains, malgré la fatigue laissée par le déplacement de la ville de Brusque.

« Les joueurs et le staff technique ont fait un grand travail au premier match car ce n’est pas facile de décrocher un nul contre le Brésil devant son public », a déclaré Soufiane Borite, notant que « la deuxième rencontre sera différente de la première, puisque les deux entraineurs se sont jaugés » lors du match de vendredi.

« Nous allons nous battre en maintenant la rage de vaincre que nous avons dégagée lors du premier match. Nous tenons toujours à gagner tous nos matchs bien qu’ils soient amicaux », a-t-il affirmé, rappelant que « le Maroc a joué quatre fois contre le Brésil, avec notamment une victoire à Laâyoune que nous voulons rééditer ce dimanche.

De son côté Achraf Saoud, qui s’est félicité du rendement lors de la première rencontre « qui a conforté la confiance chez les joueurs », a promis de fructifier ce moral au beau fixe pour être concentrés durant le match et démontrer que nous avons rien à envier aux Brésiliens.

« Avec notre sélectionneur, M. Hicham Dguigu, nous avons bien préparé ces deux matchs, sur lesquels nous voulons capitaliser pour bien se préparer aux championnats d’Afrique et du monde en 2024 afin de gratifier le public marocain », a-t-il poursuivi.

Avec la même détermination et le même sens de défi, Soufiane Mesrar a confié que « affronter le Brésil est à la fois un rêve et un défi, qui permet de progresser sur tous les plans de jeu et prétendre gagner des titres mondiaux ».

Pour lui, « les joueurs marocains sont animés d’une profonde volonté de réaliser un exploit contre le Brésil ». « Nous entamons toutes nos rencontres avec une mentalité victorieuse, armés des consignes du coach et du sens de dépassement de soi et de responsabilité à l’égard de la confiance que place le public marocain dans cette équipe », a-t-il assuré.

L’équipe nationale est arrivée samedi dans l’après-midi à Tubarao après un voyage de près de 5 heures, au lendemain du match à Brusque. La dernière séance d’entrainement effectuée samedi soir à l’Arena Multiuso de Tubarao s’est déroulée en présence de tous les joueurs convoqués à ce stage de préparation.

La liste des convoqués comprend 14 joueurs, dont sept évoluent en championnats européens comme Bakkali Bilal (Etoile Lavalloise Mayenne futsal club, France), El Ayyane Anas (Ribera Navarra FS, Espagne), Borite Soufiane (FC-88 kemi, Finlande) et El Mesrar Soufiane (Etoile Lavalloise Mayenne Futsal Club, France).

TA