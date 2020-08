FUS-Raja: revivez la terrible blessure de Badr Banoune (VIDEO)

Le Raja de Casablanca a conservé sa place de leader de la Botola Pro D1 de football en arrachant la victoire sur la pelouse du FUS de Rabat (0-1) mercredi soir lors d’un match comptant pour la 23è journée.

Mohcine Metouali a marqué le premier but pour les visiteurs à la 29è minute offrant les trois points du match aux hommes de Jamal Sellami.

A la 89ème minute de jeu, un drame a failli se produire quand Badr Banoune s’est blessé à la tête, lors d’un duel aérien avec un joueur du FUS. Le défenseur des Verts a perdu connaissance, poussant le staff médical à intervenir rapidement, sous les regards inquiets des joueurs.

Badr Banoune est finalement sorti sur une civière après avoir réussi à reprendre légèrement connaissance.

Quelques minutes après la fin de la rencontre, le club a brisé le silence au sujet de l’état de santé de son joueur. On apprend ainsi que Banoune subira plusieurs tests médicaux et restera sous observation. «Le Raja tient à rassurer les supporters. Badr Banoune se porte bien», peut-on lire sur la page officielle du club. Le joueur a également publié une story sur son compte Instagram et remercié tous ceux qui ont demandé de ses nouvelles. «Je vais bien Hamdoulah. Merci pour vos prières», a-t-il écrit.

A noter que le Raja de Casablanca est toujours à la 1ère position (45 pts), le RSB en 3è position (40pts), le FUS stagne à la 5è position (36 pts), le CAYB reste à la 9è position ex aequo avec l’OCS (26 pts), tandis que le HUSA grimpe à la 11è position, en attendant le dernier match de la journée entre le RCOZ et le MAT. Deux matches, pour le compte de la même journée de la Botola Pro, ont été reportés à une date ultérieure. Il s’agit des duels WAC-RBM et IRT-AS FAR. Ce report fait suite à la décision des autorités compétentes de placer en confinement les joueurs du RBM et de l’IRT.

N.M.