FUS-Raja: Réda El Hajhouj risque gros à cause de sa célébration (VIDEO)

Pour son premier match avec le FUS, Réda El Hajhouj s’est retrouvé au cœur d’une polémique suite à une célébration pour le moins déplacée. Affrontant le Raja lors de cette première journée de la Botola, le jeune attaquant a inscrit le second but pour son équipe à la 25ème minute de jeu sur penalty. Après avoir logé le cuir dans la lucarne, El Hajhouj a enlevé son maillot, affichant le nouveau t-shirt des Winners, le groupe ultras du Wydad.

Ce geste n’est pas passé inaperçu et les supporters du FUS n’ont pas manqué d’exprimer leur colère suite à cette célébration controversée. Face à ce tollé, le joueur a brisé le silence et adressé un message aux fans du club de Rabat. «Je tiens à présenter mes excuses à toutes les composantes du FUS et à son grand public suite à ma célébration. Je ne voulais pas manquer de respect au maillot du FUS, ni à son public. Je réitère mes excuses et vous promet que cela ne se reproduira plus. Allez les FUS», a écrit le joueur sur son compte Instagram.

Le club, de son côté, a également réagi à cette affaire et annoncé que le joueur sera convoqué en commission de discipline. «La rencontre ayant opposé le Fath Union Sport et le Raja Club Athletic Club a été marquée par la célébration polémique de Reda El Hajhouj. Un geste que le club regrette profondément et pour lequel le joueur sera convoqué dès cette semaine en commission de discipline. En effet, ladite célébration va à l’encontre du règlement intérieur du FUS mais également du contrat qui lie le joueur au club. Le club n’autorisera jamais quiconque à commettre quelconque acte allant à l’encontre des valeurs et de l’image du club», peut-on lire sur la page officielle du FUS.

N.M.