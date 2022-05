FRMG-PGA Of America: Une première en Afrique du Nord

Le Golf est depuis de nombreuses années l’objet de changements structurels sous la conduite de SAR le Prince Moulay Rachid.

Le golf s’est, depuis, enrichi en infrastructures golfiques qui en font une destination sportive et touristique très prisée par les amateurs et les professionnels de haut niveau.

Outre le Grand Prix Hassan II, le golf féminin est également à l’honneur par le biais du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meriem.

Après des années de travail tout autant vertical, qu’horizontal, le golf a connu une vulgarisation importante, à travers l’accès de la majorité des couches socio-économiques à la pratique golfique.

Les participations du Maroc aux compétitions internes et la passation de contrats de coopération internationale avec les fédérations se poursuit et profite à la formation, à l’encadrement et à la gestion de haut niveau.

C’est ce qui est mis en place par la Fédération Royale Marocaine de Golf, présidée par Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. Surtout avec la PGA of America dans le cadre du développement de la formation de futurs

champions dans le Royaume.

Royal Golf Dar Es Salam, site unique de 45 trous situé à Rabat.

Ce patrimoine servira de camp de base pour le centre d’apprentissage et de performance portant la marque PGA of America.

« L’accord est le premier partenariat de ce genre de la PGA of America en Afrique du Nord. La PGA of America est la référence mondiale en matière de formation dans le golf ».

C’est ce que rappelle en substance, M.Mustapha Zine, vice-président exécutif de la FRMG, qui ajoute que « pour stimuler la croissance du golf au Maroc, la PGA va participer au développement de programmes élites, mais également assurer des formations destinées à l’enseignement inspirées du modèle américain ».

Outre ces deux volets purement sportifs, il s’agira aussi pour la PGA, de faire valoir son expertise en terme de marketing et de promotion du tourisme de golf.