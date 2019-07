FRMF: réunion d’urgence après l’élimination des Lions de l’Atlas (CAN 2019)

Le Maroc s’est incliné face au Bénin, vendredi au stade Al Salam, en match comptant pour les huitièmes de finale de la CAN 2019, au terme d’une séance de tirs aux buts (1-1, 1-4 t.a.b). Les Lions de l’Atlas, pourtant donnés favoris, ont quitté la compétition par la petite porte, au grand dam des supporters marocains.

Le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, ainsi que les membres du bureau fédéral de l’instance footballistique se seraient réunis, vendredi soir, au Caire, pour discuter des décisions à prendre après ce nouveau fiasco.

Selon Al Mountakhab, les responsables de la Fédé ont finalement décidé d’attendre le rapport du sélectionneur national, Hervé Renard, avant de prendre une décision finale.

Rappelons que le Sorcier Blanc a adressé un message poignant après l’élimination du Maroc dès les huitièmes de finale de la CAN 2019. “Je tiens dans ce moment très douloureux pour tous les amoureux du football marocain, à remercier les joueurs, qui ont été exceptionnels pendant toute cette longue période. Leur dire que je les aime et qu’il ne faut retenir que le meilleur de notre aventure. Remerciements à tous ceux qui ont tout mis en œuvre pour notre réussite”, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Et d’ajouter: “Je remercie également tous les fans qui se sont déplacés en Égypte, en Russie, à tous ceux qui nous ont supportés tout au long de cette route au Maroc et ailleurs. Vous avez été d’un soutien magnifique. Le football est fait de joie et de tristesse. C’est pour cela qu’on l’aime autant. Dima Morocco”.

A.K.A.