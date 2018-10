La FRMF réagit aux rumeurs de départ de Hervé Renard

Le porte-parole de la Fédération royale marocaine de football Mohamed Makrouf a réagi aux rumeurs selon lesquelles l’instance serait à la recherche du remplaçant du sélectionneur national Hervé Renard. Le site électronique sportif Mercato 365 a, en effet, affirmé que la FRMF aurait approché le sélectionneur de l’Iran pour prendre les rênes des Lions de l’Atlas.

Dans une déclaration au site Kooora, Makrouf a balayé d’un revers de main cette rumeur. «Ce genre d’information nous étonne. C’est totalement faux !», a-t-il assuré, aux grand bonheur de la plupart des supporters marocains.

Et d’ajouter que la FRMF a totalement confiance en Renard et qu’il est impossible de prendre une décision pareille. «La sélection a bientôt un match crucial face au Cameroun dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. On est sincèrement consternés par ce genre de rumeurs qui nuisent à la sélection», a-t-il regretté. «Nous ne sommes pas intéressés par les services de Cairoz. Hervé Renard est toujours aux commandes et poursuivra sa mission», a tranché le porte-parole.

N.M.