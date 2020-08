FRMF: les grandes lignes de la réunion de ce jeudi

Le Comité directeur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a consacré sa réunion, tenue ce jeudi par visioconférence, à l’évaluation de la reprise de la saison courante et à la présentation de la situation actuelle du processus de création des sociétés sportives, au foot féminin et au contrat-type des joueurs amateurs.

S’exprimant à l’ouverture de cette réunion, le président de FRMF, Fouzi Lekjaa a tenu à remercier toutes les parties ayant contribué à la réussite de la reprise de la saison actuelle, mettant en avant les efforts consentis par le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Santé, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports pour préserver la santé de toutes les composantes du ballon rond national, dont le personnel administratif de la FRMF et la Ligue Nationale de Football Professionnel (LNFP).

Dans ce sens, le président de la FRMF a souhaité un prompt rétablissement aux personnes contaminées par la COVID-19, tout en soulignant l’impératif de respecter le protocole sanitaire, afin de garantir le bon déroulement de l’activité footballistique nationale. Lekjaa a réitéré son soutien au président de l’Ittihad de Tanger (IRT) concernant le suivi de la situation sanitaire au sein de son club, souhaitant un bon rétablissement à toutes les composantes de l’équipe tangéroise, ainsi que les autres personnes contaminées dans les autres clubs afin de reprendre rapidement les matchs du championnat national.

Il a également indiqué que la FRMF et la LNFP sont disposées à accompagner l’IRT et les autres clubs afin de surpasser ces conditions sanitaires.

De son côté, le président de l’IRT et membre du Comité directeur de la FRMF, M. Hamid Abarchane a remercié Lekjaa pour son soutien et suivi continus de la situation sanitaire au sein du club, notamment l’envoi par la LNFP d’une unité médicale.

Le président de la Commission contrôle et gestion, Abdelaziz Talbi, a, quant à lui, donné un aperçu sur la situation actuelle que connait le processus de création des sociétés sportives par les clubs de Botola pro D1 et D2 selon les dispositions de la loi 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports.

Le président de la FRMF a en outre affirmé que le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports poursuivra l’aide financière promise aux clubs ayant répondu à toutes les conditions de création de la société sportive et ce dès le début de la semaine prochaine.

Concernant le développement et la promotion du football féminin, Lekjaa a rappelé les clauses du contrat-objectifs signé, le 6 août 2020, entre la FRMF, la Ligue nationale de football féminin, les Ligues régionales et la Direction technique nationale.

Le président de la Ligue Nationale du Football Amateur (LNFA), Jamal Snoussi, a présenté un exposé sur le contrat-type qui devrait lier les joueurs aux clubs amateurs dans le futur, soulignant que certaines clauses de ces contrats-types seront amendées par les commissions juridictionnelles avec notamment le remplacement du terme contrat par engagement.

Sur demande du président de la Ligue nationale du football diversifié (LNFD), Taha El Mansouri, il a été procédé au report de la reprise du championnat national de football en salle à une date qui sera fixée par la LNFD.

A l’issue de cette réunion, et en coordination entre le président de la FRMF et le président de la LNFP, il a été procédé à la nomination de M. Khalid M’ghafri au poste de Secrétaire général de la LNFP alors que Mouad Hajji, ex-directeur des sélections nationales, a été désigné coordonnateur général suite à la fin de son mandat de Secrétaire général de la CAF.

M.S. (avec MAP)