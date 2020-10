FRMF: Lekjaa a présidé une importante réunion

La mise en œuvre de la stratégie de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) en matière de formation et de travail de base au niveau de toutes les régions du Royaume a été au centre d’une réunion tenue jeudi entre l’instance fédérale, la Direction technique nationale (DTN) et les ligues régionales.

Lors de cette réunion, qui a connu la présence du directeur technique national, Osian Roberts, et des présidents et cadres des ligues régionales, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a souligné la nécessité de travailler sur le terrain aux niveaux national et régional et ne pas se contenter de tenir des réunions, a indiqué un communiqué de l’instance fédérale publié vendredi sur son site internet.

Lekjaa a souligné que le travail sur le terrain est nécessaire en raison de la difficulté des conditions du déroulement des rencontres de football qui sont parfois totalement différentes du Complexe Mohammed VI, a fait savoir le communiqué.

Le président de la FRMF a appelé à une action persévérante et unifié à travers la mise à place de programmes définis et des objectifs clairs et précis dans le temps pour une meilleure évaluation.

Pour sa part, Roberts a annoncé le lancement d’une série de sessions de formation et de rencontres avec les cadres techniques au sein des ligues régionales au Complexe Mohammed VI favorisant un échange d’expérience, outre des séances de travail au profit des candidats au diplôme d’entrainement B, note la même source. Le Directeur technique national a rappelé la stratégie de la DTN aux niveaux national et régional tout en plaidant pour inclure les ligues régionales dans ladite stratégie et définir les objectifs d’une manière participative en ce qui concerne l’exploitation des terrains de proximité, la formation des entraineurs et le football féminin.

Cette réunion a également été l’occasion pour Roberts de présenter les cadres nationaux qui assureront la coordination avec les ligues régionales pour une communication permanente ainsi que pour l’évaluation du travail accompli et la réalisation des objectifs. Il s’agit de MM.Badou Zaki, Rachid Taoussi, Jamal Lahrech, Fathi Jamal, Lhoucine Ammouta, outre des cadres administratifs et responsables des différents services de la DTN dont le football féminin, la formation des cadres, le football de base et la formation des joueurs.

A l’issue de cette réunion, il a été procédé à la programmation de plusieurs réunions entre les ligues régionales et la DTN.

M.S. (avec MAP)