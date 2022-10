Franck Ribéry va raccrocher les crampons !

L’un des visages les plus connus du football européen va mettre fin à sa carrière. Franck Ribéry est sur le point de dire adieu au football, après un palmarès qui aura duré près de deux décennies.

D’après le site italien Il Mattino, le milieu offensif de l’US Salernitana et ex-joueur des Bleus annoncera sa retraite dans les prochains jours. Une décision qui est poussée par la condition physique de Ribéry, handicapé par ses genoux et souffrant d’autres blessures.

Franck Ribéry a ainsi décidé de dire stop et de mettre fin à sa carrière tant que son nom est encore synonyme de gloire pour le football français et européen.

ʺMister Franckʺ est considéré comme l’un des meilleurs joueurs d’Europe, ayant remporté le prix du meilleur joueur français en 2007, 2008 et 2013, le Trophée UNFP du meilleur espoir de Ligue 1 en 2006, le prix du meilleur joueur du championnat d’Allemagne en 2008 et 2013, le prix UEFA du meilleur joueur d’Europe en 20133 et termine troisième du Ballon d’or 2013.

A.O.