Franck Lebœuf livre un conseil à Hakim Ziyech

Franck Leboeuf a évoqué la situation de Hakim Ziyech à Chelsea, appelant le Lion de l’Atlas à quitter le club anglais en fin de saison.

Dans un passage sur la chaîne ESPN, l’ancien défenseur français a indiqué que Ziyech, qui ne joue plus avec les Blues, doit partir pour sauver sa carrière. «Il est triste à Chelsea. Pourtant, il veut travailler. Quand il joue en sélection, il est tellement heureux et devient le meilleur joueur au monde. Ziyech se sent perdu avec son club. J’espère qu’il ira ailleurs, dans un club où il prouvera qu’il est toujours le Ziyech que nous avons connu à l’Ajax Amsterdam», a souligné Lebœuf.

Rappelons que Hakim Ziyech ne figurait pas dans les plans de Thomas Tuchel et Graham Potter, les deux derniers entraîneurs des Blues. Le Marocain était vraiment très proche de rejoindre le PSG et s’était même rendue à Paris, à quelques heures de la fin du mercato, dans l’attente d’un accord. Sauf que Chelsea n’aurait pas envoyé les bons papiers à temps pour homologuer l’opération auprès de la LFP. Chelsea aurait envoyé plusieurs fois de mauvais documents, et en retard.

Paris avait déposé un recours auprès de la LFP pour tenter de valider ce prêt malgré ces retards. Mais la commission juridique de celle-ci a rejeté la demande du club français d’homologuer le prêt de Hakim Ziyech.

H.M.