France-Uruguay: ce qu’a dit Didier Deschamps après la victoire (VIDEO)

La France s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2018 en s’imposant face à l’Uruguay (2-0), ce vendredi en quart de finale de la compétition planétaire.

Après la victoire des Bleus, le sélectionneur français Didier Deschamps s’est montré confiant quant à l’avenir de l’équipe de France. Il a tout de même relevé quelques imperfections qu’il faudra régler.

“Je ressens beaucoup de joie et de fierté, c’est mérité. On avait fait quelque chose de grand face à l’Argentine, et aujourd’hui face à cette équipe d’Uruguay. On a encore haussé notre niveau. J’ai une jeune équipe qui a une bonne marge de progression. On a encore du manque d’expérience, cela s’est vu à certains moments, mais cette équipe a tellement de générosité et de qualité aussi”, a-t-il déclaré.

Et d’ajouter: “On est dans le dernier carré de la Coupe du monde; les premiers à y être. Je suis très fier pour mon groupe de 23 parce que cela fait déjà pas mal de semaines qu’on est ensemble et ce n’est pas évident. Il y a eu un gros match il y a six jours et sur le plan psychologique, on était un peu sur les nuages mais c’est beau d’avoir remis les pendules à l’heure. Fier d’être Français”.

Les Bleus ont ouvert le score à la 40e minute de jeu grâce à un but de Raphaël Varane. Le score est resté inchangé en première mi-temps.

En seconde période, les hommes de Didier Deschamps ont doublé la mise grâce à l’incontournable Antoine Griezmann après une bourde de Muslera. L’Uruguay s’est procuré quelques occasions très dangereuses mais qui n’ont pas été concrétisées.

La France devient ainsi la première équipe qualifiée pour les demi-finales du Mondial russe. Elle devra affronter mardi prochain le vainqueur de Brésil-Belgique, qui aura lieu dans la soirée.

S.L.