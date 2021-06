France-Suisse : altercation entre la mère de Rabiot et les familles de Pogba et Mbappé

Si l’équipe nationale suisse a surpris et impressionné les fans de football, lundi dernier, lors de la 8e de finale de l’Euro 2020 contre la France, c’est la mère du joueur français Adrien Rabiot qui a volé la vedette dans les tribunes.

Selon RMC sport, la femme a eu une altercation avec les familles de Paul Pogba et Kylian Mbappé. Tout a commencé avec le but d’égalisation suisse (3-3). Véronique Rabiot a fustigé Paul Pogba pour avoir perdu le ballon qui a entraîné le but. S’en est ensuivie une discussion tendue entre elle et la famille du joueur, présente sur place.

La mère Rabiot s’en est ensuite prise aux parents de Kylian Mbappé, les appelant à « recadrer leur fils pour qu’il soit moins arrogant ». La source ajoute que la femme s’est également disputée, pendant une vingtaine de minutes, avec d’autres familles de joueurs, qui ont été choquées par son attitude.

Rappelons que la France a été éliminée de l’Euro 2020 à l’issue de ce match. Le temps réglementaire, puis les prolongations se sont terminés sur un score nul (3-3), avant que la Suisse ne s’impose aux tirs au but suite à un tir raté de Mbappé.

M.F.