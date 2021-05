France: prison ferme pour Youssef El Arabi !

Le tribunal correctionnel de Montpellier a condamné, le 19 mai dernier, l’international marocain Youssef El Arabi, à un an de prison ferme, d’après ce que rapportent des médias français.

Le joueur de l’Olympiakos d’Athènes, ses deux frères et son beau-frère, étaient poursuivis en justice pour avoir passé à tabac deux mineurs. Les faits remontent à juin 2017. Les deux victimes, âgées de 13 et 16 ans, avaient lancé des bouteilles en verre sur la terrasse de la maison où la famille d’El Arabi était réunie pour fêter Aïd Al Fitr.

Les deux adolescents ont été retrouvés agressés par le joueur et ses proches. L’ancien joueur de Caen FC a rejeté l’accusation du passage à tabac, mais a avoué avoir « donné une claque pour calmer l’un d’eux ».

Les trois frères El Arabi ainsi que leur beau-frère ont été condamnés à trois ans de prison, dont deux avec sursis probatoire, en plus d’amendes (3 000 euros pour le footballeur 1 000 euros pour ses deux frères et leur beau-frère). Ils devront également verser 13.400 euros de dommages et intérêts aux victimes. À noter que le buteur de l’Olympiakos FC ne se trouvait pas en France au moment de la sentence.

M.F.