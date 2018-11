France – Pays-Bas: les buts du match (Vidéo)

L’équipe de France s’est inclinée ce vendredi 16 novembre à Rotterdam face aux Pays-Bas sur le score de 2 à 0.

Les buts des Néerlandais ont été inscrits par Wijnaldum et Memphis, le premier à la 44ème minute de jeu et le second à la 96ème.

Les Bleus, qui avaient pour objectif de décrocher leur ticket pour le Final Four de la Ligue des Nations, sont tout près de l’élimination puisque les Pays-Bas n’auront besoin que d’un match nul lundi 19 novembre face à l’Allemagne pour s’emparer de la première place du groupe.

S.L.