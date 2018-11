France ou Maroc? Mattéo Guendouzi s’exprime sur son choix (VIDEO)

Guendouzi jouera-t-il pour la France ou le Maroc? C’est la question que bon nombre de supporters marocains se posent depuis quelques mois. Le joueur franco-marocain, milieu de terrain d’Arsenal, s’est exprimé pour la première fois face à la presse, à propos de son choix de sélection.

Répondant à la question d’un journaliste de Canal+ Sport sur cette question, Guendouzi a été des plus clairs. “Comme je l’ai dit, mon objectif a toujours été l’équipe de France. Depuis tout jeune, j’ai toujours joué avec les équipes de France, donc bien sûr que c’est un rêve de jouer avec l’équipe de France A et j’espère y arriver. En tout cas, c’est vraiment un rêve pour moi et je vais tout faire pour y arriver”, a-t-il affirmé.

Lundi, L’Equipe a annoncé que le sélectionneur national Hervé Renard pensait encore à Guendouzi. “Le sélectionneur du Maroc Hervé Renard espère encore convaincre Mattéo Guendouzi de jouer avec les Lions de l’Atlas”, a écrit le journal sportif, rappellant que l’an dernier, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, avait sollicité Mattéo Guendouzi, “dont une partie de la famille est originaire du Maroc” pour savoir s’il répondrait favorablement à une éventuelle convocation.

Une source à la fédération s’est dite “étonnée d’apprendre de tels propos”. “Le dossier Guendouzi n’est pas à l’ordre du jour”, nous affirme cette source. L’attaquant franco-marocain d’Arsenal a d’ailleurs récemment exprimé sa joie après avoir été convoqué en équipe de France.

Pour rappel, le sélectionneur national Hervé Renard l’avait convoqué pour rejoindre les Lions de l’Atlas, sauf qu’il a clairement affiché sa préférence pour la France. Après avoir signé pour Arsenal, la FRMF avait relancé la piste du joueur, qui a des origines marocaines par son père. D’ailleurs, Hervé Renard était en Angleterre pour essayer de le convaincre.

La FRMF a finalement laissé tomber cette affaire lorsque le père de Guendouzi a demandé à un responsable fédéral des “garanties matérielles” pour que son fils choisisse de porter le maillot national au lieu de celui des Bleus. Une demande qui aurait fortement déplu aux dirigeants de l’instance.

S.L.