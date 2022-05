France: Mbappé élu meilleur joueur de la saison

L’attaquant star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a été élu pour la troisième fois consécutive meilleur joueur de Ligue 1 de la saison, dimanche soir aux Trophées UNFP.

C’est la sixième fois d’affilée qu’un joueur du PSG remporte le titre, après Zlatan Ibrahimovic (2016), Edinson Cavani (2017), Neymar (2018) et Mbappé (2019, 2021). Alors qu’aucun trophée n’a été remis en 2020 en raison de la pandémie. “Meilleur joueur de Ligue1 pour la 3e saison consécutive. Une fierté immense d’écrire l’histoire une nouvelle fois”, s’est félicité sur les réseaux sociaux, le jeune attaquant à la fois meilleur buteur (25) et passeur (17) de Ligue 1.

“Cette reconnaissance me fait chaud au cœur. Et bien sûr merci à l’ensemble de mon club et les fans pour la confiance accordée cette saison”, a ajouté celui qui doit se prononcer sur son avenir avec le club de la capitale dans les prochains jours, alors qu’il est convoité particulièrement par le Real Madrid.

D’autres trophées ont été distribués. Meilleur joueur de l’Euro l’an dernier et prix Yachine à la cérémonie du Ballon d’Or, « Gigio » Donnarumma a ajouté un trophée à sa collection.

Chez les techniciens, la régularité de Bruno Genesio est récompensée, pour la nouvelle belle saison du Stade Rennais, 4e et toujours en course pour la Ligue des champions, et pour le jeu spectaculaire développé par son équipe, deuxième meilleure attaque de L1 (80 buts derrière l’intouchable PSG (85 buts).

Karim Benzema, un des favoris du prochain Ballon d’Or, a été élu meilleur français de l’étranger pour la troisième fois d’affilée. Il est attendu à Saint-Denis pour la finale de la Ligue des champions Real Madrid-Liverpool, le 28 mai.

S.L. (avec MAP)