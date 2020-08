France: le Marathon de Paris finalement annulé

Le Marathon de Paris a été annulé en raison de la crise sanitaire du nouveau coronavirus, a annoncé ce mercredi Amaury Sport Organisation (ASO), société organisatrice de l’épreuve.

Initialement prévu le 5 avril, l’édition 2020 de ce grand événement sportif de la capitale française avait d’abord été reportée au 18 octobre, puis une nouvelle fois au 15 novembre.

« Après avoir tout tenté pour maintenir l’épreuve, nous nous voyons dans l’obligation, en accord avec la Ville de Paris, d’annuler l’édition 2020 du Schneider Electric Marathon de Paris et du Paris Breakfast Run », souligne ASO dans un communiqué mis en ligne sur son site Internet.

Cette annonce intervient au lendemain des mesures annoncées par le premier ministre Jean Castex et la prolongation jusqu’en octobre de la jauge maximale de 5.000 personnes pour les rassemblements.

La décision d’annuler cet événement s’explique notamment par l’impossibilité de faire respecter les mesures sanitaires dictées par les autorités françaises aux dizaines de milliers de coureurs du marathon et du semi-marathon.

« Devant l’impossibilité pour beaucoup de participants de se rendre disponibles pour les 14/15 novembre et notamment ceux, nombreux, venant de plusieurs pays étrangers et se heurtant aux difficultés actuelles de voyages, il a donc été décidé de donner rendez-vous à tous les adeptes du 42,195 km en 2021 pour un Schneider Electric Marathon de Paris organisé de façon plus sereine », explique-t-on.

L’épreuve parisienne rejoint ainsi une longue liste d’événements sportifs annulés cette année en raison de la crise sanitaire consécutive à la pandémie de Covid-19, en l’occurrence les marathons de Boston, New York, Chicago, Berlin et de Francfort.

Le Marathon de Paris est une épreuve de course à pied de 42,195 km organisée annuellement depuis 1976 dans les rues de la capitale française. Il s’agit de la seule course française disposant du label d’or de l’IAAF Road Race Label Events.

M.S. (avec MAP)