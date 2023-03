France: la FFF demande aux footballeurs musulmans de… reporter le jeûne!

Le quotidien sportif français « L’Equipe » a écrit que la Fédération française de football (FFF) a proposé aux joueurs musulmans de reporter de quelques jours le jeûne du mois sacré de Ramadan.

La même source s’est mobilisée dans ce sens de « report », comme s’il s’agissait d’un match arrêté par une pluie diluvienne ou d’une réunion politique, à cause de l’absence impromptue d’un grand leader, et non d’un devoir religieux, l’un des cinq piliers de l’islam. Ceci, alors que le staff technique français, à son tour, conseille aux footballeurs musulmans le même « report », en ce qui concerne le jeûne.

De même que le quotidien hexagonal a précisé que le staff technique des Bleus a laissé le choix aux internationaux de religion musulmane de faire le Ramadan ou de le « reporter », pendant leur présence au sein de la sélection.

En revanche, en Angleterre et aux Pays-Bas, les instances footballistiques des deux pays ont décidé l’interruption momentanée des matchs de football, afin de permettre aux joueurs musulmans de rompre leur jeûne, tandis que c’est « silence radio » sur cette louable initiative en France.

« L’Equipe » a également assuré que certains joueurs musulmans de plusieurs clubs européens tiennent absolument à faire le Ramadan, à l’instar du joueur de l’équipe anglaise de Chelsea, l’international tricolore, N’Golo Kanté, parmi de nombreux autres footballeurs professionnels.

Et dans le même cadre, l’international français et attaquant du Borussia Mochengladbach (Allemagne), Marcus Thuram, a vivement salué l’initiative de la Fédération anglaise de football d’interrompre le cours des matchs, le temps que les footballeurs musulmans puissent se sustenter un peu, après toute une dure journée de jeûne.

Marcus Thuram, l’un des deux fils du célèbre international français, Lilian Thuram, a également tenu à asséner qu’il est actuellement grand temps afin que tout le monde prête attention aux joueurs et respecte les croyances de tout un chacun.

Larbi Alaoui