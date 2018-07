France-Croatie: à quelle heure et sur quelles chaînes? (Finale Coupe du monde)

La Croatie ne sera pas un adversaire facile pour la France en finale de la Coupe du monde. Le Danemark, la Russie et l’Angleterre peuvent en témoigner. La sélection croate n’a jamais été fatiguée et l’inconnue de l’équation serait l’état de forme physique avec lequel les Modric et Cie fouleront la pelouse de Loujniki Stadium. Dans l’autre camp, les joueurs ont bénéficié d’un jour de repos supplémentaire (demi-finale mardi).

Défensivement et offensivement, les Français impressionnent puisqu’ils n’ont été menés au score que 9 minutes depuis le début de la compétition en huitièmes de finale contre les Argentins à 2-1 sur une réalisation de Mercado (48e) avant que Pavard (57e) ne ramène l’égalité sur l’un des plus beaux buts du tournoi.

L’équipe française “est jeune mais a de la maîtrise et peut jouer dans différents registres avec un mélange de solidité défensive et d’attaques rapides, mais aussi des connexions entre joueurs dans les espaces réduits”, a expliqué à la presse après la demi-finale Raphael Varane en décortiquant le jeu de sa sélection qui a “une belle capacité à combiner”.

Et si dimanche, les français sont à 90 minutes de réitérer, vingt ans après leur unique sacre, l’exploit du cru de Zidane et compagnie, cette ultime rencontre sera pour les Croates une revanche de la demi-finale (2-1) ayant mené les tricolores au titre en 1998.

Au dénouement du tournoi, le football livrera son verdict et choisira son camp et le capitaine invité à soulever le trophée entre Hugo Lloris pour marcher sur les traces de la génération de Deschamps, seul capitaine tricolore à avoir eu cet honneur, ou Luka Modric pour être le premier croate à l’enlacer et à le hisser au dessus de sa tête.

Dans cette opposition annoncée forte entre deux écuries prônant le collectif, les coups de pied arrêtés, qui “se sont révélés très importants depuis le début de cette coupe du Monde” avec 68 buts sur phases arrêtées en 62 matches (nouveau record, 62 buts en France 1998), pourraient être l’arme fatale.

Dans ce registre, les Croates sont plus faibles en concédant quatre buts sur coups de pieds arrêtés depuis le début de la Coupe du Monde pour trois marqués alors que leurs vis-à-vis sur la route du sacre en ont réussi quatre contre deux encaissés.

Khalid Abouchoukri