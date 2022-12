France-Argentine : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Au terme d’un mois de compétition footballistique, sous le signe du beau jeu, de l’émotion et du fair-play, la Coupe du monde-2022 s’achève, ce dimanche au stade Lusail au Qatar, avec la finale France-Argentine.

Ce match au sommet mettra aux prises deux équipes qui seront en quête d’un troisième sacre mondial pour étoffer un peu plus leur palmarès.

Lors de cette rencontre, tous les yeux seront rivés sur Messi, le génie argentin qui rêve de finir son dernier Mondial en apothéose avec à la clé, le titre le plus convoité dans le monde du football.

Outre le peuple argentin, les nombreux fans de la « pulga », espèrent voir le septuple ballon d’or couronner sa magnifique carrière par une Coupe du monde.

Pour eux, voir Messi, capitaine de l’Argentine, brandir enfin le trophée mondial est avant tout une victoire du football dans toute sa splendeur.

Une victoire de l’Argentine permettra à Messi de suivre les traces de Maradona et d’inscrire son nom parmi les lauréats de la Coupe du monde.

Pour remporter son troisième titre mondial après 1978 et 1986, l’Argentine, qui a pris le meilleur en demi-finale sur la Croatie (3-0), mise sur des joueurs expérimentés comme Messi, Di Maria, ou Otamendi mais aussi sur des jeunes qui sont montés en puissance tout au long du Mondial. Julian Alvarez, Lisandro Martinez, ou encore Nahuel Molina ont montré toute l’étendue de leur talent pour aider l’Albiceleste à se hisser en finale.

Guidés par un Messi omniprésent, les 19 joueurs argentins qui participent pour la première fois à une Coupe du monde, ont prouvé qu’ils ont du cran et qu’ils n’ont pas peur d’aller chercher la victoire finale.

Passé la déconvenue du premier match contre l’Arabie Saoudite, l’Argentine, retrouve la finale après 2014, et est maintenant à un pas de la gloire.

Le dernier obstacle qui se dresse sur le chemin de l’Argentine n’est autre que la France, qui tentera, elle aussi, de décrocher un troisième sacre mondial, et surtout conserver son titre. Un exploit que seuls le Brésil (1958-1962) et l’Italie (1934-1938) ont réalisé auparavant.

Vainqueurs du Maroc en demi-finale (2-0), les Bleus, espèrent ainsi entrer un peu plus dans l’histoire avec un nouveau titre mondial.

Disposant de plusieurs solutions offensives grâce à des joueurs talentueux et percutants comme Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, Didier Deschamps peut aussi compter sur l’expérimenté Antoine Griezmann ainsi qu’Olivier Giroud, un avant-centre complet et efficace.

Le milieu de terrain avec Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni est aussi déterminant pour le jeu des Bleus qui possèdent des joueurs de haut niveau dans toutes les lignes.

Le dernier rempart français Hugo Lloris, qui deviendra à l’occasion de la finale France-Argentine le gardien le plus capé de l’histoire de la Coupe du monde s’est également montré décisif à plusieurs reprises depuis le début du Mondial qatari. Le portier français, qui a disputé 144 rencontres avec le maillot bleu, est également un leader au sein du vestiaire, qui est toujours là pour apporter son soutien à ses coéquipiers et leur prodiguer ses conseils.

Qui sera champion du monde 2022 ? Le suspense reste entier, et pour l’emporter, ce sont de petits détails qui risquent de faire la différence, comme c’est le cas lors de chaque finale de la Coupe du monde.

France-Argentine à suivre en direct sur TF1 ou sur beIN Sports, à partir de 16h.