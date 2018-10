Fouzi Lekjaâ répond aux rumeurs de départ d’Hervé Renard

Trois jours après le nul du Maroc face aux Iles Comores pour le compte de la 4ème journée des éliminatoires de la CAN 2019, Hervé Renard a remercié son staff et ses joueurs pour leurs efforts.

Et d’ajouter: «La fédération marocaine de football respecte ses engagements, dont son contrat avec Hervé Renard et nous avons une grande confiance en lui».