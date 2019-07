Fouzi Lekjaa devient 2e vice-président de la CAF

Le président de la Fédération nigériane de football, Amaju Pinnick, a été démis de ses fonctions de vice-président de la CAF ce jeudi 18 juillet. La décision a été prise lors de l’assemblée générale de la CAF tenue au Caire, suite à l’élection du nouveau comité exécutif.

Constant Omari est désormais le premier vice-président de la CAF, tandis que le Marocain Fouzi Lekjaa occupe le poste de 2e vice-président. Le Sud-Africain Danny Jordaan a été, quant à lui, désigné 3e vice-président.

Le président de la FRMF occupait le poste de 3e vice-président de la CAF avant ce changement.

Notons qu’Amaju Pinnick et ses vice-présidents Seyi Akinwunmi et Shehu Dikk, le secrétaire général Mohammed Sanusi et le membre du Comité exécutif, Ahmed Yusuf, sont accusés d’avoir détourné des millions de dollars, dont 8,4 millions de dollars, versés par la FIFA au Nigeria pour sa participation à la Coupe du monde de football au Brésil en 2014. Le début du procès est prévu pour le 26 septembre prochain.

A.K.A.