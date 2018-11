Fouzi Lekjaâ défend Hervé Renard

Intervenant lors d’une cérémonie organisée, lundi à Rabat, le président de la FRMF Fouzi Lekjaâ a fait savoir que l’objectif ultime est celui de relever un défi qu’on a “pratiquement oublié” depuis la gloire unique de 1976.

“Bien que, depuis le sacre de 1976, l’équipe nationale a vu passer des générations exceptionnelles, on n’a jamais eu la chance de remporter à nouveau la CAN”, a-t-il regretté.

Pour cette raison, ajoute le président de la FRMF, tout le monde est appelé à servir ce groupe avec de la critique constructive et un sentiment de partage et d’attachement à tous les membres de l’équipe nationale, plus particulièrement au sélectionneur Hervé Renard. “Nous devons être unis et arrêter les critiques stériles, nous faisons confiance à Hervé Renard qui a beaucoup apporté aux Lions de l’Atlas. Pour aller loin, nous devons rester soudés”.

Lekjaâ s’est enfin montré confiant quant aux capacités de cette jeune génération, dont il connait “le grand attachement” et la “réelle rigueur”.

S.L. (avec MAP)