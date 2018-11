Formule E: le brésilien Felipe Massa bientôt à Marrakech

Avec l’ouverture de la nouvelle saison à NA Riyad en Arabie Saoudite, la Formule E montre à nouveau son audace et sa volonté farouche de s’installer sur tous les continents … preuve que la révolution électrique dans l’automobile n’épargnera aucun pays !

Marrakech sera de la fête au tout début de l’année 2019, et ce pour la 3e année consécutive ! Le 12 janvier prochain, le Circuit Moulay El Hassan aura le privilège d’organiser la seconde manche de la saison 2018/2019 avec de très nombreuses attractions et nouveautés pour cette 5e saison de la Formule E.

Le Championnat électrique vit en effet une véritable transformation à plusieurs titres. Aux nouvelles villes qui se bousculent pour accueillir le Championnat entièrement électrique qui se produit au cœur des Villes, on pourra aussi découvrir en course la toute nouvelle monoplace, la GEN 2 qui marque un pas important avec l’ancienne génération.

GEN 2 la révolution !

La grande nouveauté de la prochaine saison sera incontestablement l’arrivée d’une toute nouvelle monoplace, la GEN 2 qui a été présentée lors du dernier salon de Genève. Véritable révolution pour la Formule E car cette GEN 2 outre sa ligne très novatrice permettra aux écuries et pilotes de disputer avec une seule voiture l’intégralité de la course ! Désormais la durée d’une course sera portée à 45mn + 1 tour avec une seule voiture. Avec une autonomie plus de doublée par rapport à la monoplace des saisons passées, le bolide disposera d’une puissance maximale de 250 kW, avec 200 kW disponibles en course et aura une vitesse maximale de 280 km/h. Son poids minimum est de 900 kg (contre 880 kg précédemment), comprenant le pilote et la toute nouvelle batterie de 385 kg.

Attack Mode’ façon jeu vidéo !

L’autre grande nouveauté de la saison 2019 est le mode Attack, qui permet à chaque pilote de se procurer une puissance supplémentaire ! Pour activer ce mode façon jeu vidéo, les pilotes devront armer leur voiture, quitter la ligne de course et traverser la zone d’activation. En guise de récompense pour avoir pris une ligne plus lente, ils pourront collecter 25 kW supplémentaires. Les pilotes auront ainsi de la vitesse supplémentaire qu’ils pourront utiliser pendant quelques tours quand ils voudront attaquer un adversaire ou garder l’avantage en cas d’attaque d’un adversaire…

Ce mode Attack sera installé et signalisé sur la piste dans le virage 3 du Circuit à proximité du E-Village, où une toute nouvelle tribune est installée pour le plaisir du public.

Felipe Massa vient pour gagner !

Avec une réputation de discipline phare et très novatrice du sport automobile mondial, la Formule E connaît un succès croissant auprès des pilotes de renom. Aux noms de Vergne, Buemi, Piquet, Lopez, Di Grassi viendra s’ajouter celui du brésilien Felipe Massa qui vient de signer chez Venturi ! L’arrivée du brésilien aux 11 victoires en Formule 1 chez Ferrari ne fera qu’augmenter le prestige incroyable de compétitivité de la Formule E.

Les constructeurs se bousculent

Coté constructeurs et écuries, la prochaine saison 2018/2019 présentera 11 écuries comme Audi, DS, Jaguar, Venturi, Mahindra, HWA, et de voir apparaître Nissan, le 1er constructeur japonais, en attendant l’arrivée la saison suivante de Porsche et de Mercedes ! Un engouement des grands constructeurs qui est significatif de l’intérêt croissant pour la transition largement en marche vers le moteur électrique chez les constructeurs…

Marrakech en fête !

A l’occasion de ce week-end de fête, le Circuit Moulay El Hassan proposera de très nombreuses activités, comme le stunt moto électrique avec Julien Dupont dans l’enceinte du E-Village. En effet, le public de 7 à 77 ans trouvera l’occasion de se divertir soit en étant actif en participant à de nombreuses animations comme des simulateurs de conduite, ou encore de piloter des karts électriques, ou même de découvrir à vélo le Circuit ! Coté spectacle, de nombreuses tribunes et des écrans géants sont mis en place afin de ne rien manquer de la compétition.

Les billets sont mis en vente sur le site de Marrakech Grand Prix, ainsi qu’à la boutique officielle installée au sein du Centre commercial Almazar à Marrakech.