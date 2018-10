Un footballeur espagnol veut jouer pour les Lions de l’Atlas

Le joueur du Real Valladolid Anuar Mohamed Tuhami a affirmé vouloir porter le maillot des Lions de l’Atlas, assurant qu’il attend impatiemment la convocation du sélectionneur national Hervé Renard.

“Je suis né à Sebta, marocain d’origine et espagnol de nationalité. Je souhaite vraiment jouer avec la sélection nationale du Maroc et je serai heureux d’être convoqué pour porter le maillot des Lions de l’Atlas. Je suis prêt et motivé pour représenter mon pays d’origine”, a-t-il expliqué dans une interview accordée au quotidien sportif espagnol AS.

Le jeune Anuar, 23 ans, a d’ailleurs largement contribué à la montée du club espagnol en première division après quatre longues années d’absence. Il est considéré comme un pilier de son équipe et a signé des prestations exceptionnelles.

Si Mohamed Thami porte le Maroc dans son coeur, ce n’est pas le cas de Mattéo Guendouzi. Selon Téléfoot, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps compte convoquer le joueur franco-marocain d’Arsenal.

Mattéo Guendouzi, né d’un père marocain et d’une mère française, avait décliné l’offre du port du maillot des Lions de l’Atlas en ne tombant pas sous le charme d’Hervé Renard qui avait pourtant fait le déplacement à Londres pour tenter de le convaincre.

En parallèle, et selon des sources de Le Site Info, l’instance dirigée par Fouzi Lekjaa aurait renoncé à attirer le jeune joueur d’Arsenal.

N.M.