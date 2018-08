Football: l’entraîneur le mieux payé en Algérie est Marocain

Annahar a ajouté que Zaki, après avoir perdu de son aura au sein du championnat marocain, a profité de son succès avec le Chabab Belouizdad, avec lequel il a remporté la Coupe d’Algérie. A l’époque, il touchait 320 millions de centimes par mois, en plus de divers primes et avantages.

Le quotidien algérien a ainsi annoncé que Zaki perçoit mensuellement 400 millions de centimes algériens avec le club oranais, soit 4.4 milliards de centimes par an. Il est en tête de liste des entraîneurs les mieux payés en Algérie, suivi par celui du MC Alger Bernard Casoni et du CS Constantine Abdelkader Amrani.