Football : le RCOZ a nouveau président

Adil El Aouni a été élu président du Rapide Club d’Oued Zem (RCOZ), lors de l’assemblée générale ordinaire tenue dimanche. Candidat unique à la présidence du RCOZ, Adil El Aouni a recueilli 22 voix sur 33, succédant ainsi dans ce poste à Amine Nouara.

Lors de cette assemblée, il a été procédé également à l’adoption à l’unanimité des rapports moral et financier. Le bilan du club affiche au 30 juin dernier des recettes de l’ordre de 7,04 millions de dirhams (MDH) et des dépenses de 7,01 MDH, sachant que le club n’a pas encore reçu les subventions du conseil communal de Oued Zem au titre des années 2021 (1,5 MDH) et 2022 (2,5 MDH) ni celle du conseil régional Béni Mellal-Khénifra (2 MDH).

À cette occasion, Adil El Aouni a remercié les adhérents pour la confiance placée en lui, assurant qu’il va œuvrer lors de son mandat à restructurer le club sur le plan administratif et technique suivant les dispositions juridiques stipulées dans les statuts et le règlement intérieur.