Football féminin: le Complexe Moulay Abdellah se démarque (PHOTO)

Le stade Moulay Abdellah de Rabat figure parmi les stades qui ont accueilli les rencontres de football féminin les plus suivies au monde.

D’après les données du site de sport féminin Soccer Donna, 45,562 supporters ont assisté à la rencontre Maroc-Nigéria, dans le cadre de la CAN 2022, projetant le Royaume à la dixième place du top 10. Les 3 premières places du classement sont détenues par le Camp Nou, classé 1er et 2e (91,648 spectateurs pour la rencontre FCB-Wolfsburg et 91,553 supporters pour la rencontre FCB-Real Madrid) et le Wembley Stadium (87,192 supporters pour le match Angleterre-Allemagne).

A noter que le Stade Moulay Abdellah accueillera la demi-finale par la FIFA, dans le cadre de la Coupe du monde des clubs, qui se jouera en février prochain au Maroc.

A.O.