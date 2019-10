Football féminin: belle performance de la sélection nationale

La sélection nationale féminine de football des moins de 20 ans (U20) a remporté le tournoi de l’Union Nord Africaine de Football (UNAF), qui s’est déroulé du 1er au 8 octobre à Tanger, après s’être imposée (2-0) lors de la troisième et dernière rencontre face à la sélection tunisienne.

Yasmine Benhoucine a ouvert le score à la 17ème minute, avant que Safia Bouftini ne double la mise à la 50ème minute.

La sélection nationale féminine U20 a terminé la compétition avec 9 points suite à ses trois victoires face au Burkina Faso, l’Algérie et la Tunisie.

La deuxième place du classement est revenue au Burkina Faso avec 6 points, tandis que l’Algérie et la Tunisie ont fini troisième et quatrième, enregistrant respectivement 3 et 0 points.