Football : Busquets annonce sa retraite internationale

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu de terrain et capitaine de la sélection espagnole de football, Sergio Busquets, a annoncé, vendredi, sa retraite internationale.

«Je tiens à vous annoncer qu’après presque 15 ans et 143 matchs, le moment est venu pour moi de faire mes adieux à l’équipe nationale», écrit le joueur du Barça sur ses réseaux sociaux.

«Ce fut un honneur de représenter mon pays et de l’amener au sommet, d’être champion du monde et d’Europe, d’être capitaine et de jouer autant de matchs», a ajouté le joueur de 34 ans.

Busquets a fait ses débuts avec La Roja à l’âge de 20 ans, en 2009, lors d’une victoire de l’Espagne sur la Turquie à Istanbul qui a mis la qualification de l’Espagne pour la Coupe du monde 2010 sur la bonne voie.

Il a marqué deux buts pour l’équipe nationale et a rejoint le club des 100 rencontres en 2017. Au Qatar, Busquets a participé à sa quatrième Coupe du monde, ce qui le place à égalité avec Andoni Zubizarreta, Fernando Hierro, Íker Casillas, Xavi Hernández, Andrés Iniesta et Sergio Ramos.

Il a également égalé Ramos et Casillas avec 17 participations à la Coupe du monde. Il a également participé à trois championnats européens (2012, 2016 et 2020) et à deux Coupes des confédérations.