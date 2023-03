Foot féminin: une Marocaine aux commandes du TP Mazembe

Par LeSiteinfo avec MAP

La direction de l’équipe féminine du TP Mazembe a annoncé officiellement la nomination de Lamia Boumehdi au poste de coach principale.

« Ainsi, c’est une technicienne reconnue au Maroc qui a été retenue. La native de Berrechid âgée de 39 ans a été choisie pour conduire le projet sportif de l’équipe féminine. Elle va parapher un bail d’une année avec option », se félicite le TPM sur son site officiel.

Attaquante talentueuse, Lamia a notamment porté en tant que joueuse professionnelle les couleurs du FC Berrechid, de Sadaka FC au Liban, ou encore du FC Trondheim (Norvège), de Pérouse (Italie) où elle a pratiqué le Futsal en D2.

Ses qualités de vraie buteuse et aussi de meneuse de groupe, l’aideront à entamer une carrière d’entraîneur professionnelle débutée en 2015 au Wydad et marquée par des expériences à la tête des sélections nationales féminines marocaines (U17 et U20) de 2017 à 2020 avant de conduire l’équipe nationale féminine marocaine en 2020.

Avec les U17, elle a remporté le tournoi « Girls Alsace Cup » en France. A la tête des (U20), Lamia a obtenu la médaille de bronze aux Jeux Africains de Rabat en 2019 puis le titre lors du tournoi UNAF tenue à Tanger.

Ambitieuse, Lamia Boumehdi est une entraîneuse reconnue pour sa discipline tactique, sa rigueur et son goût pour l’implication.

Lamia Boumehdi sera présentée à la presse avant de se mettre au travail pour préparer le championnat provincial.

Elle avait rencontré le président Moise Katumbi, mercredi, avant d’assister à l’écrasante victoire (6-0) du TPM face au FC Lupopo synonyme de sacre à l’Entente Urbaine de Lubumbashi.

S.L.